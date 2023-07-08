兩件戰駒上仗跑亞軍 Brenton要補中

澳洲好手艾道拿(Brenton)現有3冠6亞17季的成績，對於首度來港搵食算是不過不失，環顧所有合作馬房之中，佢同文家良個倉似乎最夾，得1冠4亞1季，之前騎過「紅海風帆」及「自強不息」屈居亞席，今期兩駒再上戰陣，分別出爭第1場新馬賽1200米同埋第8場三班1200米，也得到練者文哥撐到行繼續交予其搏殺，Brenton又點會唔鍊到盡報答知遇恩。

上述兩匹戰馬在周二(5日)已由Brenton預早過檔快跳兩段，全力砥礪催谷狀態，準備工夫做到十足十，今晨騎者趁小休時間，專程行到烽火台搵練者密斟大計，兩人低頭細語數分鐘，取得默契後才散會，鏡頭吸引。

頭場「紅海風帆」再遇「嘉應獎昇」，不過上次大家孭121磅輸半個馬位，今次對方128磅相差7磅，鬥進度唔差得過佢，絕對有得鍊。

第8場「自強不息」上仗跑泥地偷襲未能得逞，遂回師草地賽出擊，邇來加強操練狀態不斷攀升，已到及鋒而試之水準，同場對手未見太超級，排11檔卻畀番合理賠率，文廐今季旺氣逼人，有權在此突圍。