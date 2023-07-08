戴文高跑埋周日走人 有冇送行馬？

澳洲年輕好手戴文高跑完周日賽事，便結束在港短短7個星期的客串，即使在港受歡迎，無奈祖家策騎事業如日中天，故他下季並未申請牌照。戴文高告別戰6駒，當中不乏實力坐騎，務必力爭送行頭馬，為今次行程畫上完美句號。

現年27歲的戴文高來港暫摘下4W，在港首戰得鄉里希斯關照，靠「天外驚天」於谷戰打響頭炮，周日希斯剛好有「團結一心」交其出戰，說不定可為騎者送行。

第7場「團結一心」今季表現循序漸進，可惜上名後再戰跑至心律不正，表現失準可以理解；上次出戰同程1400米抽14檔起步，際遇欠佳卻所負不遠，稍事回氣重新部署，今排5檔復現有利形勢，人馬戰意毋庸置疑。

戴文高憑「綫路光明」取得在港最冷頭馬（15倍W），容天鵬今戰安排了兩匹同主馬由騎者出戰。第4場「迎月」上季初出配莫丹尼一鳴驚人，可惜之後演出不似預期，未見有太大進步，惟現時評分跌至新低，換人角逐期望可為馬匹帶來新鮮感。第5場「多多配合」勿因上場谷草敗績而掉以輕心，今仗回師首本田草1200米，戴文高擅騎後上馬，練者用人顯然有針對性部署。

至於姚廐一出即勝新星「烈火駿馬」，連仗一再受制於不利賽事形勢，表現令人失望。此駒上場增程跑1400米，仄試留前鬥後效果理想，今仗再向一哩進軍，戴文高如能把握機會，大有機會贏得送行頭馬。