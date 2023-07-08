【分分制勝】厲害催谷 突破缺口

呂健威旗下難贏分子，踏入季尾階段紛紛作出突破，代表作當然是「能文能武」，在港首14仗只獲1亞2季5殿，惟踏入5月突然開竅，一口氣連贏3仗。至於近期取得在港首捷的「馬上旺」、「黃腳鱲」及「傑出漢子」，贏馬姿態俱教人眼前一亮，未交代分子鬥志鮮明，同時反映這個華倉的催谷功力，委實厲害。

第4場四班1200米，李福深盃，「魅力一丁」上季初出道，次回合已能入Q，滿以為必可扶搖直上，可惜之後演出時好時劣，至今共跑15仗，始終未嘗一勝。不過，「魅力一丁」剛戰角逐田草1200米，卻交出意想不到的走勢，沿途意外重重之下，末段如飛殺上取得季軍，僅負於頭馬「威之星」個多馬位，更拍住同場大熱門「水晶酒杯」，多跑一步就可搶走Q位，現於43分水平，大有作為。

「魅力一丁」上次初配巴度交出好走勢，可是騎者今場分身乏術，改替「喜駿風采」效力，但「魅力一丁」換來的卻是呂廐首席殺手何澤堯，爭勝決心十足。同場前置型的「八卦」及「團結精神」排在1、2檔起步，預計兩駒會拍住慢放，排5檔的「魅力一丁」有望吊住靚位走二疊等食胡，入直路後移出發力，勢可一攻而破，贏取在港首W。

■明治朗