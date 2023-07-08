【練馬師王】季尾埋單 尚餘3倉主未封王

今季跑過85次賽事，先後有19位廐主成功揚威「練馬師王」，尚餘何良、徐雨石及苗禮德仍然食白果，剛巧這3個下游倉剛周四都交出頭馬，可是礙於兵力所限，較難在同一賽事連珠炮發，即使當晚何良起孖取得24分，最終仍以4分之微不敵呂健威，飲恨「練馬師王」。

呂健威最近取得4連勝，季尾攻勢凌厲，今期田戰，呂廐更派出11駒出擊，「魅力一丁」、「瑰麗人生」、「金鎗武士」及「龍之心」開票後已有一定票數支持，顯示再次大舉出擊的可能性極高，值得留意。但與此同時，蔡約翰陣營亦來勢洶洶，連同及時補上參賽的「翩翩君子」，合共有10駒列陣，本身封王次數高達15次，較諸呂健威10次更多，捧場令人更具信心。

第10場三班1200米，陳南祿錦標，蔡約翰安排「驕陽明駒」及「志勝時機」雙龍出海，計潛力當然以3歲的「驕陽明駒」更勝一籌，在港兩度參賽取得1冠1亞，迅速適應水土，上場贏田草1200米，締速1分8秒66，乃今季三班同程第3快時間，表現無花無假，連捷機會高唱入雲，練者至少有12分打底。

其他蔡廐馬方面，「速遞奇兵」、「安泰」、「翩翩君子」及「精算暴雪」分別起用兩大高手布文及潘頓，競爭力十足，有望躋身前列甚至勝出。當中第6場初出馬「精算暴雪」，同系馬作風逢出必拚，操足必打硬仗。適逢蔡約翰周一69歲生辰，重要日子前夕布下強陣，當然想攞威贈興。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 1.95倍

2.呂健威 2.5倍

3.羅富全 13倍

4.文家良 14倍

5.韋 達 25倍

6.賀 賢 14倍

7.伍鵬志 22倍

8.大衛希斯 45倍

9.鄭俊偉 55倍

10.沈集成 85倍

11.葉楚航 85倍

12.容天鵬 150倍

13.姚本輝 200倍

14.徐雨石 300倍

15.方嘉柏 300倍

21.其他練馬師(告東尼/何良/苗禮德/高伯新/黎昭昇/蘇偉賢/丁冠豪) 300倍