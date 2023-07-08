【波馬同樂】金鎗武士唔會再失望

各位好，今次選了第7場四班1400米作推介，來到季尾階段，揀馬除了參戰馬本身的狀態外，騎練組合的戰意同樣重要，今場睇好何澤堯與呂健威的「金鎗武士」，以及布文與鄭俊偉的「滿歡笑」，今場可以雙雙前列歸來！

「金鎗武士」今仗之前跑過4次全部由何澤堯執韁，並錄得1W1Q，上場力戰之下以4分3馬位不敵頭馬「包裝伯樂」。「金鎗武士」末段展視出追勢強勁的同時，卻有批評指何澤堯留得太後，簡接讓「包裝伯樂」一放到尾。吸收過上場的經驗，原班人馬再鍊過，應該不會再令捧場客失望。

後上如飛的不只「金鎗武士」，還有「滿歡笑」！上場改由田泰安策騎的「滿歡笑」，14隻馬排8檔起步，最後沿走位11-12-12-4，末段與「黃腳鱲」和「精算謀略」頭、二馬齊齊衝刺，可惜衝得太遲得梗頸四。今場復由布文出策，信心自然返晒嚟！

鐵角最後一隻我信潘頓的眼光！「可愛新星」今年5中下旬首度在港出賽，一連兩場在賀銘年胯下先後得第6和第5名。上場雖然只得第5，但直路走勢似模似樣，今場再出即換潘一哥搏殺，用意十分明顯，值得兼顧。

四重彩方面，複膽我信何澤堯和布文，配腳除「可愛新星」外，還有轉倉初出排1檔的「萬巿之光」、716總場次差點爆出24倍W的「喜傲龍」，以及上場排13檔起步照由頭放到尾、爆冷開齋的「進優自在」。祝各位好運。