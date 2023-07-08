【張基焦點】架勢奇爸抖夠搏殺

容天鵬周日雖然出馬不算多，但部署卻頗為特別，「架勢奇爸」有一定作戰能力，只是健康不太穩定，今次抖夠操足於季尾出擊，不能忽視。另外，「快樂奇兵」來港日子不算長，卻頗快操起狀態，今回初出配潘頓不能輕視。「高氣派」屬少數初出就有好表現的徐廐馬，可以繼續留神。「最多歡笑」未必是馬房副車，增程可起作用。

第11場三班1400米，「架勢奇爸」於澳洲上陣時已多番在分級賽入圍，但試過贏馬後，相隔幾周再出未能交出應有水準，似乎較擅跑新鮮。來港後亦證明此駒不利勤拚，上季在港首戰跑近，今季初出亦於此程爆冷入Q，其後演出回落，且曾發現右前腿肱骨受傷，因此今回抖了5個多月才復出，最近操練積極，今次負輕磅可恃新鮮感出冷。

第3場五班1600米黃頌顯盃，「最多歡笑」4歲算年輕，只是比較慢熱，之前進度未夠一直跑短途，本身屬均速中距離馬，上仗增程跑1400米擺前得第4名，屬進步表現，開始到位後增程跑一哩有冷門機會。

第5場四班1200米夏佳理錦標，「高氣派」3歲馬上仗初出因起步失機，直路又與「揚揚大道」互相觸碰下都輸近，復課工夫正常，馬房為免暑期再流失馬匹，戰意百分百。

第8場三班1200米葉錫安瓶，「快樂奇兵」來港前跑一場就贏，薄身馬來港日子短卻已操起狀態，首次上陣強配潘頓有戰意，馬房過往不乏一出即勝例子，要吼。