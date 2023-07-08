【進階選項】大千氣象恃質凌人

養馬除眼光外，運氣佔比重亦相當重要。馬匹天敵就是傷患，總之百病纏身者質素再高亦徒然。「大千」系馬主名下賽駒普遍質素甚佳且擅打快攻，但就往往被健康所累，昔日「大紅蜂」首季5戰4冠1亞，可惜里程短暫。今季的「大千眼界」初出遇意外，翌仗輕鬆補中，但2月退出後腳傷嚴重季內亦未能再上陣。另一匹「大千陽明」健康還好，但運氣就麻麻，上場起步大脫腳。今日第5場馬主又有新血「大千氣象」，希望一如馬名換來新氣象。此匹3歲新西蘭PPG，正如前文提及的「大紅蜂」同出自「小法寶」。如單睇血統，將來必是匹宜跑一哩以上賽駒，但季尾時段對手甚弱，加上本身質素高，亦可望彌補路程之不足。「大千氣象」周歲時已由香港馬販以20萬紐元購入，之後再於兩歲出售，結果叫到35萬紐元成交。在紐訓練此駒的裴東尼亦相當熟悉香港馬圈運作，外地試一次膠沙閘勝出便運港。抵港初期從化閘所見落慢極腳，但埋門返港一課泥閘加眼罩走勢有前有後，半兄Pareanui Bay是新西蘭二級賽冠軍，可惜英年早逝，論台型這匹「大千氣象」不遜於兄長，身處此組八成水準夠殺。

剛周四尾場「明心知遇」順利替潘頓完成1,600W大業，今次尾場亦有同系的「魅力一心」上陣。新西蘭PP外地只出賽2次1冠1亞，初出上名後隨即被現時馬主購入。抵港後暫時5戰未勝，主要原因是馬兒情緒十分緊張，由沙圈去到閘前不時見全身濕透，不過隨着作戰經驗，表現亦開始穩定。上場13檔起步拖到尾，直路沿欄在光線不足位置下追回第3名。今次雖然再排外檔，但巴度有過一次經驗留放應該可以做得更好，混亂場合可博這類未交代鬥志鮮明馬。