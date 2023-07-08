【孖T孖住上】喜愛善五班演出準

長風餐單：第2場隨時慢步速

今次田草以最狹窄的C+3欄跑黃昏賽，由於尾段時間燈光影響，因此選馬都係秤先前置型會較上風。第1口孖T頭關第2場，出馬僅6匹，直覺上本來以「速遞奇兵」做膽會好穩陣，但細心一看出賽馬，有機會放頭的「八仟師」及「順勢而飛」都來自羅富全馬房，如此一來，兩匹廐侶主宰步速，隨時會出現超慢步速，因此策略上由1膽拖3腳變為4匹互串會較保險，而且只係相差1注，對注碼影響不會太大。

第3場形勢緊湊，潘頓放手「喜愛善」而揀「光明先驅」，這個決定已令人相當難取捨，加上「喜愛善」上仗與「爸巴閉」串Q，兩駒實力不會相差太遠，因此度來度去，還是以互串最上算，以免誤中副車。當然論穩健會秤先「喜愛善」，5歲馬降至五班連番交出走勢，一連3仗名次為5、4、3，雖然少了潘頓但由田泰安重新接手，依然係值得看好。

梓忠餐單：祥勝霸駒強手已去

今次沙田黃昏賽用C+3跑道，最狹窄賽道加上季尾利擺前不利追，後上馬客觀條件極不利，能跟前守好位會佔一定甜頭，排靚檔者優勢更大。

第5口孖T頭關重心揀「祥勝霸駒」，今季因傷患復出較遲，3月至今只上陣5次，雖然未勝但獲2亞表現合格，上仗田草1200米敗於超級分子「威力奔騰」無話可說，少跑體力足，續配希威森捲土重來，坐位望贏。出道兩戰全入Q的「驕陽明駒」乃必然配腳，其餘要特別留意是「好友心得」，此駒上仗賽日易配黎海榮，沒有預期之下與「驕陽明駒」串Q，今換田泰安擺明車馬。

尾關高分的「飛鷹翱翔」退出之後，形勢大亂，一於博冷。「架勢奇爸」季內初出於三班1400米獲亞，惟之後表現反覆，年初因傷缺陣，季尾勤操狀態回勇，從化一連兩課大閘走勢出色，季尾出戰決心交代了。