【三重彩地帶】C+3欄放頭「摘星」

第3場五班1600米，黃頌顯盃，田草C+3欄最狹窄，加上季尾效應，前置型較佔上風，「摘星光輝」兩勝同程已是傲視同群，不約而同均在C+3欄取得，放鳶戰略顯然食正跑道形勢，上次A欄直路最長，放唔到唔意外，今次C+3欄可盡展所長，放入一席乃最低要求，複膽捨我其誰。

「超趣」上場後追只負乘多，多跑減分下終於重拾狀態，降班即重配唯一贏馬功臣賀銘年，機會來了！總場次762，田泰安揀「爸巴閉」棄「喜愛善」，揀啱了，今次騎番「喜愛善」當然要拖番。「揚威四海」上次突如其來爆冷，4歲踏升軌可憧憬進步，雖然五班頭馬已無助何良達標，但剛周四也在五班贏了2W，現時處境贏得就贏。賀廐尚未進入抖暑模式，季尾仍有攻勢，剛周四便交出4P，今日陣容也不弱，「幸運飛彈」同程曾上名在射程，霍宏聲4次效力2P亦合拍，冷腳可考慮。

馬爾代夫乘勝追擊

第11場三班1400米，「馬爾代夫」上場谷草一哩排11檔，艾道拿走位一百分，取得久違了的勝仗，以往演出一向準繩，有態時可連搏幾場，交代完唔抖暑，明顯想乘勝追擊，1400米贏過亦勝任，賀廐另一匹爭勝棋子。「銀亮光速」上場同程14檔早段耗力搶前仍捱回一席，表現進步，今次1檔形勢大幅轉好，提升名次也順理成章，可跟「馬爾代夫」作複式雙膽。

「駟跑得」上場跟「紅愛舍」串Q已拋甩後面馬群，賽績高水，季初69分建功，現評66分仍有反彈空間。「魅力一心」近3場同程兩次上名，一再展示能力，蔡廐冒升中的質新馬令人有信心，惟12檔要睇巴度如何走位。「大紅袍」轉用鍾易禮減7磅，進一步加強放頭威力，切入搶欄，唯一方法克服14檔。「宜春火力」小休近3個月賺點體力，布文贏過夠默契，值得信賴。■海東