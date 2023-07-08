【J臣研究所】計賽績必捧呢條龍

雖然馬會為對抗炎夏已改跑黃昏馬，但香港天氣唔似外國，一收太陽就跌7、8度，而係有一股難以呼吸嘅熱氣滯留，要待有強風吹散才稍為降溫。如果馬會將來想全年跑馬，應考慮引入過去世界盃一種場上冷凍系統，喺開跑前先冷卻場地一個小時，肯定人馬都會舒服好多，嫌價錢貴？好似錢從來都唔係馬會要考慮嘅因素喎！

先睇第8場「龍之心」，上仗排檔稍差且早段攞位用力多，僅不敵「愛馬善」獲亞軍，後駒再出連捷已確認水準，今場雖然上三班，但排1檔負輕磅更好跑。「識贏」本身質素值二班，可惜上季兩捷後冇增程影響進度，埋門大閘見生氣。「自強不息」前仗初出唔差，上場跑泥地現真身，返草地都得。「皇者驕傲」大閘捉到實都湧住上。「精妙星」跑姿成熟，大閘有前有後也要拖。

第10場「驕陽明駒」上場大勝3個身位，今場又擺下擂台。配腳先要「華麗活力」，又係唔明點解上季尾唔開始增程，今季總場次688及729，分別造全場最快及第2快末段時間，敗因都係前段速度跟唔上對手，既然馬有能力，轉戰田草係明智選擇。「歐洲傳奇」上場放頭跑大敗，今場應可交回水準。「我做到」大閘唔差、「好友心得」上場跑第2名，俱可拖一票。