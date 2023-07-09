【分秒在握】有心補中唔怕升班

鄭俊偉新近靠「愛馬善」連下兩城成功贏夠16場有效頭馬達標，上仗僅以馬頭位負於「愛馬善」的「龍之心」再出，做足工夫重配蔡明紹排1檔，能跟能鬥之下，大有條件成功補中。

還記得「愛馬善」近兩次贏馬之前，其實頗替鄭俊偉擔心，雖然話只相差3場頭馬就達標，但一來要贏四班或以上，而鄭廐又五班馬眾多；二來細馬房要在短短日子贏3W，其實話難不難，但話易亦不易，只要看看何良早前曾相隔足足兩個月未有馬贏，就知細倉要添進帳其實並不易。

幸好「愛馬善」最終配潘頓兩次大熱取勝，的確令人放下心頭大石，而「愛馬善」首次贏馬力擒「龍之心」，也曾經令人抹一把汗，因為該場田草1200米，直路火併時，「龍之心」其實猶有餘勁，「愛馬善」在較後位置追上，要過「龍之心」亦耗力不少，兩駒纏鬥一輪之下，以馬頭位分勝負，但就已經拋開季軍馬「遨遊天下」兩個多馬位。以「愛馬善」再出能夠輕鬆取得連捷計，以短距離落敗的「龍之心」，只比上仗多兩分，升班少負12磅，當然也就惡氣十足了。

■長風

第8場 10龍之心 7自強不息

8快樂奇兵 9精妙星