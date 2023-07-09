【戰況R2】羅廐延遲報名馬 狂爆極速捧盃！

第2場一班田草1200米施偉賢盃，得6隻馬跑，最後係開出馬最多的羅富全，佢3隻最低分兼延遲報名的「順勢而飛」，在今場超慢步速爆一段造出全場最快的21秒4，車前倒後仍可反先贏馬，呢隻馬之前已經贏過谷草及泥地，依家贏埋田草，堅係3條跑道都贏勻。至於跑第2、3名則為同倉的「駿馬風采」及掛頭牌的「速遞奇兵」。

呢場係騎師巴度在港第200W，季內佢贏到35場，至於贏到65W、仍落後蔡約翰9場嘅羅富全，話賽前三路興兵，自己對「順勢而飛」最有信心，因為佢作戰能力唔錯，同埋今場少馬場合，賽前得5隻馬報名，見唔多馬所以就延遲加入報埋呢隻，加上分低應該都係孭輕磅，輕磅有著數，賽前都唔知有咩馬會報名，所以都畀佢試吓，今次贏馬都好好彩，今場贏馬加分後，將視乎加分幅度，下季都可能會瞄住啲G2、G3賽事。

另外「駿馬風采」今季都跑咗好多，此駒沙田性能略遜於跑馬地，但馬勝在忠心，結果連場都能拚近，至於「八仟師」服役初期贏得多加分加得多，今季喺分級賽遇到高分佳駟招架能力唔多，嚟緊有可能會減啲分，喺番啲較低班次再爭功。

第2場賽果：6-4-1-2

二重彩賽果：6-4(最後賠率30)