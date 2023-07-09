【戰況R3】賀賢破個人單季頭馬紀錄：幸運飛彈五班有着數

賀賢今日頭場憑「嘉應獎昇」贏馬，以40W追平個人單季頭馬紀錄，有隻超級馬出賽，當然唔少得變倍器，重任就落喺「幸運飛彈」身上，此駒行去閘後面時仲係17倍冷門，但閘前著啡格，竟然落到5.6倍次熱門開跑，而二重彩、連贏及位置Q亦全線著格，結果一放到底勝出，以一匹從未喺田草入Q嘅馬嚟講，真係哪來的信心？保守估計落飛黨單喺呢一場已經執過千萬，真係佩服眼光獨到。

賽後，以41W打破個人單季頭馬紀錄嘅賀賢話，「幸運飛彈」比較怕馬，之前有一輪跑得唔係太好，所以畀隻馬休息，上咗從化操練，希望畀啲新鮮感，今次幫「幸運飛彈」重戴眼罩睇吓有冇幫助，結果可以自己放頭跑番出水準。「幸運飛彈」喺五班有啲着數，但年紀唔算細，贏埋今場都可能考慮退役。至於團體經理人之一李應彪表示今場贏馬有驚喜，但睇啲飛，捧場客都好似好有信心，今場抽2檔有助發揮，而愛駒今季表現平平，賀賢就匯報隻馬晨課戴眼罩唔差，今場就決定重戴眼罩一試。

今場跑第2名為楊明綸「揚威四方」，希威森「爸巴閉」跑第3，第4名為賀銘年「超趣」。

第3場賽果：10-13-4-3

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率2.4)

二重彩賽果：10-13(最後賠率125)