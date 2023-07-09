【賽後報告】勁快聯盟心臟檢查有異 臨場退出比賽！

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，希威森（「禪勝輝煌」）報告，坐騎是日不適應在其他馬匹之間競跑。他說，他認為坐騎加配眼罩及增程上陣或更適合發揮。

第3場：賽後，田泰安（「喜愛善」）表示，坐騎沿途走勢良佳，但直路上受催策時的表現令人失望。獸醫於賽後立即檢查「喜愛善」，並無發現任何明顯異常之處。同樣於賽後，周俊樂（「摘星光輝」）表示，坐騎上仗在領放下於末段未能以勁勢衝刺，因此他獲指示是日嘗試為坐騎尋找遮擋。他又說，考慮到坐騎於是賽末段衝刺時的表現，他認為坐騎可能已屆歇暑休賽的時候。練馬師鄭俊偉確認他發出的策騎指示。

第4場：巴度（「喜駿風采」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1,000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「魅力一丁」下向內斜跑，導致該駒於接近900米處時須勒避「喜駿風采」的後蹄。在此情況下，小組考慮了巴度的不小心策騎紀錄後，認為適當的處罰是判巴度罰款22萬元，以代替停賽4個賽馬日。被查詢有關「戰鬥英雄」的進步表現時，練馬師方嘉柏告知小組，該駒以往居後列競跑時的表現令人失望。他說，是日他指示騎師陳嘉熙於早段以更大力度催策自外檔出閘的該駒以佔取前列位置。他續說，儘管「戰鬥英雄」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，但考慮到C+3賽道的競賽模式，他覺得是日採取的策略是該駒表現進步的原因。

第5場：「高氣派」於賽日早上被小組按照獸醫意見（左後腿有傷口）著令退出。何澤堯（「大千氣象」）表示，他認為是日首度上陣的坐騎如能在下仗增程角逐將有利發揮。戴文高（「多多配合」）報告，坐騎沿途動作感覺欠順。獸醫於賽後立即檢查「多多配合」，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：「紅旺」在配鞍房內校正左前蹄的蹄鐵，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。宣佈覆磅完畢前，第2名馬匹「精算暴雪」的騎師潘頓及練馬師蔡約翰均觀看賽事影片，以確定是否有理據以「精算暴雪」與「瑰麗人生」於接近75米處時互相挨擦為理由，抗議「瑰麗人生」的頭馬資格。考慮到該兩駒於末段衝刺時的走勢，潘頓及蔡約翰均決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第7場：「勁快聯盟」於賽前的心臟檢查中被發現出現異常情況，小組遂於起步點按照獸醫意見著令該駒退出。「勁快聯盟」必須通過包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第8場：「百發百中」在配鞍房內校正左前蹄的蹄鐵，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「閃電」於入閘後煩躁不安。「閃電」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

小組就陳嘉熙於轉直路彎時及直路上策騎「皇者驕傲」的方式展開研訊。小組聽取了陳嘉熙及「皇者驕傲」的練馬師方嘉柏的證供。陳嘉熙告知小組，「皇者驕傲」是賽由1650米途程縮程角逐1200米賽事，他賽前預期坐騎自外檔出閘後須留居馬群後列，但他並無獲發關於坐騎於直路上的具體位置的指示。他說，坐騎居於馬群後列，他曾考慮於轉直路彎時將坐騎移至「閃電」的外側以跟隨「精妙星」，然而他不選擇這樣做，因為他覺得他或須略為收慢坐騎以繞過「閃電」的後蹄。

他續說，他因而於入直路時讓坐騎推進至內疊，其後能夠催策坐騎。他說，坐騎於接近300米處時居於「讓愛高飛」之後時，他專注於讓坐騎跟隨是賽大熱門「龍之心」，但他不願讓坐騎推進至「讓愛高飛」內側及力策坐騎，因為他擔心「讓愛高飛」或會向內移入，坐騎或會過於靠近該駒的後蹄。他進一步表示，坐騎因而持續居於「讓愛高飛」之後競跑，繼而移至該駒的外側，但於250米處至150米處之間受困及未能被力策。他說，坐騎其後於該處望空後隨即以勁勢衝刺。方嘉柏確認他發出的策騎指示，並且表示對陳嘉熙的騎法感到滿意。小組押後研訊至另訂日期進行。

第11場：賽後，蔡明紹（「維港奔流」）報告，接近1000米處時，他覺得坐騎被他駒踢中，導致坐騎失去平衡及失地。