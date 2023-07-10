今屆日蝕大賽片段：

歐洲馬圈呢輪大戰連場，率先成為焦點嘅係剛周末喺英國沙丘園馬場舉行嘅2000米一級賽日蝕大賽，即使最後只得4駒參戰，依然不失精彩。一如預計，去到最後階段成為古摩亞陣營嘅3歲佳駟「帕丁頓」(Paddington)同埋因戴圖理停賽改由布宜學執韁嘅4歲馬女「上流貴婦」(Emily Upjohn)單打獨鬥之局，結果前駒喺莫雅胯下以半馬位之先擊敗對手，成功贏出呢場一級賽，反而早前南下澳洲贏咗兩場G1，並於女皇盃跑第3名嘅「譽滿杜拜」(Dubai Honour)，今次喺英國復出卻包尾而回。

3歲新星「帕丁頓」今年表現出色，5次出賽全逢敵手，最近更一口氣攻下愛爾蘭二千堅尼、聖詹姆士皇宮錦標兩場一級賽，上周末增程跑2000米嘅日蝕大賽仍再次掄元，盡顯能力，而此駒鞍上人莫雅亦威風八面，計埋呢場G1，今年暫時已累積9場一級賽頭馬，包括澳洲嘅蘭威錦標、金拖鞋大賽，杜拜金莎軒錦標、英國同埋愛爾蘭打吡等，認真犀利。