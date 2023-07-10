法國兩場G1 朱德望陣營先甜後苦

除咗英國舉行咗日蝕大賽之外，一連六、日喺法國一樣烽煙四起，有兩場重要G1相繼舉行，先有上周末於聖格盧馬場舉行嘅2000米聖格盧大賽，跟住就移師尋日喺多維爾舉行咗另一場只限3歲馬競逐嘅1400米莊柏德大賽。

英國馬匹都係兩場賽事焦點所在，尤其係朱德望陣營各擁重兵，滿以為可以壟斷兩場大賽，可惜賽果只係先苦後甜，先講聖格盧大賽，由白祈達訓練嘅一對同主馬喺呢場5駒參戰賽事中，視為主力嘅「韋氏」(Westover)於韓比爾胯下，以大熱門姿態贏馬，為朱德望陣營先下一城。

繼而喺下一項莊柏德大賽，應屆英國二千堅尼冠軍「新王朝」(Chaldean)，換上於美國趕往當地出賽嘅莫艾誠，配搭毫無影響，不過今場喺擅長嘅變化地，沿途守處前列位置，但末段已經潰不成軍，12駒之中以第7名過終點。而法國賽駒終於成功發揮主場威力，擊退英愛賽駒包辦三甲，而且爆出冷門，勝出頭馬為40倍嘅「巧算」(Good Guess)，名將柏士祺更憑此駒首勝呢場重要G1，亞軍為彭國年騎嘅「法式甜酒」(Sauterne)亦有14倍，紀仁安騎「地角碧天」(Breizh Sky)得季軍。

對於「新王朝」嘅失望表現，練馬師包義定就未有評論，至於莫艾誠喺法國出賽前，身在美國貝蒙園出戰兩場一級賽，結果不枉此行，以Aspen Grove勝出橡樹賽，另「勇狐隊」(The Foxes)於貝蒙園草地打吡則跑亞軍。