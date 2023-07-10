【蹄聲妙影】接收港馬獲撤辣 鄰埠復興有辦法？

季尾向來多飯局，尤其再冇防疫限制，東星同班行家北上揼骨食辣嘢好幾次。早前馬會亦復辦季尾傳媒聯誼晚宴，席間大家把酒談歡，無拘無束，除咗有佳餚美酒之外，馬會仲出動自己班攝影師喺現場為賓客拍照，之後佢哋仲即時喺電腦執相，然後send番畀賓客，相當高效率，東星都係做影相，一路食東星斑，一路睇住佢哋折騰，唔係咁好意思，搵日真係要請番呢班勞苦功高嘅攝影師食飯揼骨。

此外，東星最近出席一個神秘飯局，大部分都有頭有面，有位神秘人跟開澳門條線，揚言當地賽馬業有望復甦，事關原來有位有米金主簽咗合同，會幫手搞復興。唔單止咁，需知以往港馬運往澳門繼續服役，需先走轉外國，兜個圈先可運去澳門，據知手續有望變得精簡，短期內港馬退役後，有望由香港直接運往澳門繼續服役，此舉除咗令馬主慳番十幾個，亦會吸引更多馬主讓愛駒渡江浴火重生，繼續喺綠茵場上比拼，畢竟馬匹係天生鍾意競賽嘅動物，同時亦可解決澳門現時僅得兩百幾匹馬嘅養馬荒，而澳門馬會亦已興建新隔離馬房，估計係迎接港馬之用！

初步提供:

第1場3「存喜心」

第5場5「友心友型」

■東星