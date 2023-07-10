【賽馬以外】個個都破紀錄 反映緊啲乜？

呢輪如果留意開馬經版，應該都會見到破紀錄呢3個字，潘頓打破莫雷拉170W騎師單季最多頭馬紀錄，呂健威、賀賢刷新在港開倉後一季贏馬最多紀錄，嚟緊何澤堯就想挑戰做首位一季贏100W嘅華將，仲有文家良今季亦追平個人單季頭馬最多數目，咁多人突破自己，究竟反映緊啲乜？

有人破紀錄，就自然有人成績差咗，騎師方面，因為今季同上季最大分別係，冇咗可以贏132W嘅莫雷拉，咁依家潘頓都暫時係173W，只係比上季多咗卅幾場，換言之即係仲有接近100W畀大家瓜分，可惜今季亦加入咗蘇兆輝、布文，佢兩個加埋季內超過100場，再加埋何澤堯嘅幅進步，最終咪見到有3位本地薑唔撈囉，仲要唔好忘記潘明輝，周俊樂、巫顯東同埋陳嘉熙都係比上季贏少咗，就知即使冇咗雷神，都唔見等啲弱勢騎師容易搵食咗。

咁練馬師又點呢？蔡約翰、羅富全有機會連續兩季包Q，只係名次互換，呢兩師徒能夠長期交出咁多頭馬，就算跌watt可能都係喺某一季成績差少少，然後又彈起，筆者相信呢度都冇人夠膽話蔡神仙及全哥下季會跌出頭5名啦。至於呂健威其實就可以叫做新六爺，事關計埋今季，近4季有3次突破6字頭，另一次都有55W，長居前列，難怪馬會上季一早批咗威哥可以延長退休年齡。文家良今季有鎮倉寶「金鑽貴人」交到貨，而賀賢季尾手風亦順，因此雙雙攞到佳績。

咁有邊啲練馬師成績差咗？首選自然係苗禮德，去到依家只得7W，筆者只係好耐冇見過一位練足全季嘅倉主，頭馬數字係單位數，當然下季唔玩嘅高伯新亦只得9W，徐雨石由上季21W跌到今季得12場，反而如果單計頭馬數目，鄭俊偉、何良都係比上季好，以佢哋兵力嚟講，絕對難能可貴啦。

以前好多人都有個概念係，有時唔好贏咁盡，萬一廐內馬匹加分太多，消化唔到，隨時青黃不接，咁就好大劑，所以好多時季尾都會見到啲練馬師見好即收。但筆者開始發覺呢套嘢似乎唔work，啱啱睇完禮拜日煞科戰報名表，「順勢而飛」、「精算謀略」、「九五赤兔」贏完無耐又上陣，「安泰」、「自強不息」、「特攻」都係啱啱搏失後再出，似乎話畀大家知，依家只係冇得保留，一定要去到盡。

點解咁講？筆者覺得馬匹成長有週期，又或者當戰鬥力處於高峰時，只能順住呢個勢贏到盡，千祈唔好贏完想收埋遲啲再用，事關狀態能否再次操起已經係問題，若果喺跑得唔好呢段期間轉倉，然後喺第二度演出回勇，真係唔知點算。所以大家見到啲前列練馬師，都係盡量把握喺馬匹黃金期嗰段時間爭取好成績，咁用完點算？咪等換新血囉，只要馬房有成績，根本唔使擔心冇支持，當馬匹表現回落，一係就轉去其他馬房，一係就退役買過另一隻，就係依家嘅成功之道，當然呢個速食文化係咪好，筆者就冇咩意見，但遊戲模式係咁，最終都係適者生存囉。

■山無陵