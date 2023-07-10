【分分制勝】搶100萬最後機會 點會再衰？

剛周日尾場賽事，由4歲馬「銀亮光速」及「浪漫風采」串Q，兩駒賽前俱可爭奪「自購曾出賽馬匹特別獎金」100萬元，因來季轉歲再無這個拎大獎機會，幕後當然會全力以赴，結果由「銀亮光速」埋齋，連同所獲獎金，共獲接近200萬元。

今期第9場二班1650米，「添濼意」、「喜旺駒」及「增有」分別有資格爭奪「遞增獎金」或「自購新馬特別獎金」100萬元，既屬最後機會，鬥志方面不用猜疑。「添濼意」上次跑田草1400米，可惜鞍上人梁家俊跑來車前倒後，入彎時又飛出外疊追，不敗才怪。再看數字，梁家俊近7期賽事均食白果，期間僅得3駒上名，成績之差令人側目，「添濼意」勝出再出大失水準，不容作準。

「添濼意」曾經流鼻血，惟今次只相隔9天再跑，顯示剛戰消耗不大，適宜急急再打拚。雖然初跑谷草1650米，但在港同父馬跑同程累積12W，同屬栗色且跑法相似的「中華叻叻」，就曾在今季揚威谷草一哩，「添濼意」抽內檔且換上擅搶的蔡明紹，估計可穩守「又龍串鳳」之後的黃金包廂位，末段及時望空衝刺，等閒二班對手應難以招架。

■明治朗