關鍵一戰 何良手執畢業之匙？

近幾次谷草賽事，唔少護級倉都有頭馬交出，嚟到周三季內最後一次跑馬地夜賽，有位練馬師要特別留意，就係差兩場非五班頭馬就畢業的何良，此倉今次派出4駒均有實力，似乎想傾盡全力在周三晚爭取上岸，各位信戰意就要跟買佢！

今次周三夜賽，何良能否成功趕上岸，就要靠晒其中兩匹四班馬及一匹二班馬。第9場二班谷草一哩的「包裝大獎」，是何良倉內最高分馬，歷來在何廐取得5W超卓成績，全部在谷草同程勝出，上季尾谷草煞科，「包裝大獎」便曾在潘明輝胯下以短頭位擊敗「柏林探戈」，上次此匹5歲馬爭田草三級賽精英碟亦跑第4名，回師主場有望為何良帶來重要1W。

第4場四班1000米的「謙謙君子」，近期在谷草1200米得亞殿各一，上次跑線受阻尚可後上得第4名甚勁，亦是近況甚佳之輩，愛爾蘭自購馬身在四班有利，力足打開在港勝門。

第3場四班1200米，何良的「必先生」是季中由苗廐轉投的南非自購馬，轉新倉後多次輸唔遠，評分急跌馬重返谷草也要留意。

何良尚再派出第1場五班谷草1000米的「怪獸豪俠」，此駒上周四贏出谷草1200米，姿態有餘未盡，雖然五班贏出已唔計入畢業頭馬，但幕後支持倉主多年，相信為報答馬主必會拚盡求連捷，縮程擺前走一樣掂。既然此廐馬戰意十足，「練馬師王」一於追捧何良！