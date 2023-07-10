【谷草31W:30W】威哥方仔鬥到Final Round！

呂健威今季谷草交出31W，微微壓住方嘉柏的30W，跑完周三谷草煞科戰，就會知道今季谷草王者誰屬。騎師方面，何澤堯與潘頓在谷草同樣交出49W也鬥得難分難解，Vincent在關鍵一夜替師傅方嘉柏策騎5駒，但威哥所派質新勇馬也交代心切，信賴兩個馬房鬥志旺盛，捧WP過關隨時豐收！

呂健威剛田草賽事交出4W，其中與愛將何澤堯合作的「金鎗武士」順利補中，而其餘3W則分別與班德禮、希威森及蔡明紹合作，可見威哥雖然倚重何澤堯，但一樣將勇銳分子交予不同騎師搏殺。今回威哥所派5駒中，「迎樂」乃今季PPG，「博望坡」則為只在港上陣3次的自購馬，進度俱向上，今次均有力突破。

第3場3歲馬「迎樂」上仗由田草重返初出的谷草1200米，於希威森胯下僅鬥輸給何澤堯策騎的「勇威神駒」，既然人馬首次入Q，今次威哥也繼續予森仔機會，排6檔跟好位一樣好衝。第7場「博望坡」至今在港3戰俱由霍宏聲策騎，暫時谷草兩戰1200米及1650米俱取得上名，明顯跑急彎較醒。賽前安排霍宏聲試閘兼操多課，也是畀足機會，排1檔隨時有驚喜。

至於方嘉柏今次派7駒中，有5匹倚重何澤堯出擊，第4場4歲「天分高」前仗贏馬開竅，上仗轉用何澤堯只以不足一馬位敗於擺前放到的「輗多福」，表現仍出色。今回再跑勝途谷草1000米，由上次8檔移入至6檔，有條件補中。第1場「駿爵士」今季唯一配何澤堯贏過五班谷草1200米，當時評分40分，現評33分有力反彈。上仗何澤堯重新接手跑第4名後，今次繼續操刀，本身谷草1000米贏過兩次，排4檔若步速夠快更好衝。