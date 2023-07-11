【分秒在握】黎海榮要入球

黎海榮近年成績平平，今季跑罷最後兩戰就會掛靴，目前當然係鬥志十足。唯一頗令人遺憾，係季內暫時未贏過，若能在僅餘兩戰取得頭馬，相信對鞍上人而言別具意義。今次騎者接手「旅遊高球」，有運排3檔好跟好跑，只要際遇不太差，絕對有力衝擊頭馬。

其實「旅遊」系兩駒今次都有列陣，而且無論係頭場「旅遊達人」還是第6場「旅遊高球」，都一併交由黎海榮執韁，相信係馬主希望盡最後努力，助騎者打開季內勝門。徐雨石馬房的「旅遊達人」，最近7仗一直交由黎海榮執韁，期間2亞1季表現不俗，今次原裝人馬再來，都算係合理部署。

不過，同主的「旅遊高球」今季來港後交由葉楚航訓練，一直未曾交黎海榮手，來到季內最後一次谷戰，卻突然配上騎者，擺明係幕後刻意為之。來自愛爾蘭的「旅遊高球」，一如大部分北半球馬，都需要較長時間適應水土，因此季初表現屢屢遠離水準，但轉4歲後，馬匹明顯開始納正軌，先後在4月及5月殺入三甲，擺明已進入「射程範圍」。其實此駒跑法頗具彈性，排外檔時每每留得較後追，但抽內檔時，卻可以跟守好位追趕對手，今次有運排3檔，毋須留得太後之下，其實頗具贏面。

■長風