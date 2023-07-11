【再有6駒退出】長發補入配潘頓 幫何良護級打支強心針！

馬會昨日(10日)公布第1場「創福威」退出之後，今日(11日)再有6駒退出競賽。

第1場五班1000米，徐雨石馬房「旅遊達人」因右前腿不良於行退出競賽，由後備馬「蒲俠超得」補入，後駒由楊明綸策騎，將負123磅上陣。至於同樣都係第1場嘅何廐馬「怪獸豪俠」因血液不正常退出競賽，由於兩駒後備全數補入，所以再冇馬補上。

第6場四班1200米，容廐「萬事有」因右後腿不良於行退出，由後備馬「長發」補入，後駒由潘頓執韁，排9檔起步，將負125磅上陣，「長發」近仗接連跑近，屬何廐爭分上岸棋子之一，若然今場潘頓能為何良建功，將替練者護級注入一支強心針。

第8場三班1000米，「威妙星」因左前腿不良於行退出競賽，「金發銀發」補入，後駒由希威森掛帥，將負118磅上陣。

第9場「超好日子」因左前腿不良於行退出，由「小霸王」補入，改周俊樂策騎，將負120磅上陣；同場羅廐「添濼意」因右前腿肌腱受傷退出，由後備馬「觔斗雲」補入，後駒由艾道拿策騎，將負126磅。