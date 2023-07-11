季內攜手贏18W 黎昭昇：潘頓今季幫咗我好多！

黎昭昇馬房至6月7日贏完「四季醒」之後，馬房就再未有頭馬進帳，期間此倉雖然有位置交出，但馬房攻勢明顯放緩。今期跑馬地煞科戰，黎廐雖只得「喜報圍家」、「四季醒」兩駒列陣明晚(7月12日)谷草夜賽，但兩駒近況俱好，有權在煞科戰打開勝門，為黎廐取得頭馬。

當中列陣第8場三班1000米「四季醒」，季內出戰5仗已跑入2冠2亞成績，尤其對上一仗以1乘輕勝，姿態輕鬆，上仗贏馬後加7分，如今已評80分，需在三班負重磅上陣。黎昭昇接受訪問時表示，「四季醒」服役首季，表現已經出色，尤其對上兩仗明顯進步，今仗需負135磅上陣無疑不易應付，但馬匹狀態保持，寄埋能在負重磅之下跑得好成績。練者透露，「四季醒」跑畢此仗後會抖暑，希望牠暑假有所進步。

「四季醒」在6月30日試了一課1050米泥閘，黎昭昇指觀察牠試閘表現，認為牠喜歡泥地，下季亦有機會轉場至泥地，不過今季此駒在跑馬地1000米表現佳，當然跑住贏馬路程。

至於「四季醒」鞍上人潘頓，剛周日(9日)已打破莫雷拉170場頭馬紀錄，而潘頓今季18場頭馬均來自黎廐，黎昭昇表示，潘頓是個出色的騎師，而且非常誇力，他十分了解香港賽馬制度、賽事步速、形勢等，加上他在港紮根多年有一定網絡，今季亦得到潘頓幫助，自己才可把馬房建立得更好，十分感謝他的幫忙。