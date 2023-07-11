得番兩期！何良誓作絕地反擊！

馬季餘下兩個回合，何良仍差2場非五班頭馬才能達標，現階段作最後努力，周三晚返回谷戰，練者上季谷草煞科夜賽勝出「勇駿齊心」與「包裝大獎」起孖，今戰絕地大反擊，期望再次歷史重演，取得寶貴頭馬成功護級。

何良如今護級形勢告急，要在餘下兩期賽事，在四班或以上場合取得2場勝仗，難度不低。由於在谷草出擊把握較大，正如練者自3月至今所得6W，其中5W在跑馬地交出，包括上周四兩場並不計數之五班頭馬，可見何廐集中在谷中搏殺。今戰何良馬房4駒列陣，可惜新勝「怪獸豪俠」仍處五班，連捷亦無補於事，惟有將護級希望放在其餘3匹廐侶身上。

上季谷草煞科起孖功臣之一「包裝大獎」列陣尾場，季初首戰復出即勝，可惜跑至季中曾驗出氣管有血，表現略為反覆，直至上場出戰1800米G3精英碟，終於有復甦走勢，快放跑梗頸四所負不遠，今趟強配田泰安擺明車馬。

另一匹出擊重心乃第4場「謙謙君子」，慢熱分子踏入下半季跑起狀態，近6戰谷草1200米3度上名；上仗也是後追不及跑第4，今番於配備上再作變動，改戴半掩防沙眼罩，憑勇態大有機會成為何良重要護級頭馬。

此外，今季得馬主雪中送炭加盟之「必先生」，何良接手後雖未有突破，但谷草1200米一再排不利外檔，尚且有接近走勢，勿因上次轉戰田草直路賽落敗而輕視，結合馬房毫無保留之高昂鬥志，也有兼顧必要。