皇者驕傲屈居梗頸四 陳嘉熙明午再度受審

首席受薪董事方顯韜發出通告：競賽董事小組將於明日（7月12日）下午5時在跑馬地馬場研訊室，就騎師陳嘉熙於7月9日沙田第8場賽事中，於轉直路彎時及直路上策騎「皇者驕傲」的方式繼續進行研訊。

剛周日第8場三班1200米舉行葉錫安瓶，方嘉柏馬房的「皇者驕傲」由陳嘉熙策騎，直路上遲遲才能找空位上前，結果屈居第4名，賽後競賽小組曾向騎者查詢跑法，但需要押後研訊，有關賽後報告如下：

小組就陳嘉熙於轉直路彎時及直路上策騎「皇者驕傲」的方式展開研訊。小組聽取了陳嘉熙及「皇者驕傲」的練馬師方嘉柏的證供。陳嘉熙告知小組，「皇者驕傲」是賽由1650米途程縮程角逐1200米賽事，他賽前預期坐騎自外檔出閘後須留居馬群後列，但他並無獲發關於坐騎於直路上的具體位置的指示。坐騎居於馬群後列，他曾考慮於轉直路彎時將坐騎移至「閃電」的外側以跟隨「精妙星」，然而他選擇不這樣做，因為他覺得他或須略為收慢坐騎以繞過「閃電」的後蹄。他因而於入直路時讓坐騎推進至內疊，其後能夠催策坐騎。坐騎於接近300米處時居於「讓愛高飛」之後時，他專注於讓坐騎跟隨是賽大熱門「龍之心」，但他不願讓坐騎推進至「讓愛高飛」內側及力策坐騎，因為他擔心「讓愛高飛」或會向內移入，坐騎或會過於靠近該駒的後蹄。他進一步表示，坐騎因而持續居於「讓愛高飛」之後競跑，繼而移至該駒的外側，但於250米處至150米處之間受困及未能被力策。坐騎其後於該處望空後隨即以勁勢衝刺。方嘉柏確認他發出的策騎指示，並且表示對陳嘉熙的騎法感到滿意。