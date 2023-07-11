【練馬師王】呂健威爭3連霸 最忌呢個前冠軍倉

上期沙田「練馬師王」競爭激烈，蔡約翰、呂健威及賀賢都連場出招，不過呂健威「金鎗」在手例無虛發，連中4W，最終累積48分，成功冧莊，亦是他今季第11次封王，成績僅次於蔡約翰，可見這個華倉經常在同一日賽事連珠炮發。來到谷草煞科夜賽，呂健威最初只得4駒參賽，但新勝馬「金發銀發」及時補上，再配合「迎樂」及「博望坡」兩匹熱門實力分子，爭取3連霸絕非不可能，仍有追捧價值。

另邊廂，前冠軍練馬師葉楚航，近年成績大不如前，今季更陷於苦戰，雖然先後21度建功，但由於五班頭馬多達8場，換言之他仍要多添3場四班或以上勝仗，才能取得合格成績。而馬季僅餘兩期賽事，葉楚航已安排倉內最頂尖的馬匹爭功，今期有68分「競駿光輝」搶分，至於沙田煞科賽亦有84分「超霸勝」及66分「大才」報名，馬房出動最強陣容，當然希望於最後一刻達成目標。

第7場三班1800米，「競駿光輝」上場角逐三班田草1800米，在戴文高胯下打開勝門，4歲英國馬迅速適應水土。因戴文高已離港，今仗改配另一高手布文壓陣，最近騎練合作成績頗佳，「大紅心」兩度建功，「一舖縱橫」亦得亞軍，「競駿光輝」贏完繼續有積極操練，再拚可能性極高，值得信賴。

除了布文之外，葉楚航亦相當倚重冠軍騎師潘頓，雖然今季雙方合作只取1W，但另獲2亞5季成績，上名率高達40%，經常闖入前列位置。第2場五班2200米，葉廐「全才」續配潘頓，人馬過去曾經10次列陣，7度奪亞，戰績不俗，今次跑長途再抽內檔，形勢有利，本身加盟葉廐以來從未贏馬，練者亦心急交代，五班賽事照拚可也。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 5.0倍

2.韋 達 6.0倍

3.方嘉柏 6.0倍

4.葉楚航 7.0倍

5.蔡約翰 11倍

6.大衛希斯 15倍

7.徐雨石 20倍

8.告東尼 15倍

9.姚本輝 9.0倍

10.何 良 10倍

11.賀 賢 30倍

12.苗禮德 40倍

13.羅富全 45倍

14.文家良 125倍

15.伍鵬志 45倍

21.其他練馬師(沈集成/高伯新/鄭俊偉/容天鵬/黎昭昇/蘇偉賢/丁冠豪) 30倍