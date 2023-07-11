今季剩番兩期 守齋希斯要捽數？！

近期唔少廐房都刷新頭馬紀錄，剛戰4W的呂健威及2W的賀賢就突破頭馬新高，另外文家良亦追平個人單季最佳成績，到今次谷草煞科，希斯亦向紀錄進發，此位澳洲倉主大前季重臨香港得32W，上季則提升至36W，今季截至目前暫有34W，但已經成個月未勝嘅希斯，剩下兩期必欲追平甚至締新紀錄，各位就追實希廐馬吧。

今個周三晚上希廐派出5駒赴會，各自都有一定機會，好似第1場五班1000米的「必跑得」，季初曾在四班谷草1200米與已升上三班的「銀進」埋Q，可見有一定底質，現居五班時刻要防。「必跑得」上仗嘗試增程上田草1400米，結果只跑得第10名表現普通，隨即今次再轉場縮程求變，排3檔起步有利，提防變身。

第2場五班2200米的「喜蓮心星」，由來港78分跌到現時39分水平，上回於田草重新跑入三甲得季軍，明顯現時評分有利可繼續反彈。剛戰壓倒牠奪亞軍的「香港精神」，再出已輕鬆補中，反映賽績水準。「喜蓮心星」今次轉場再攻合腳法的谷草長途，相信練者極希望幫胡家贏番次。

第5場四班1650米的「錢多多」，過往短途慣用後上跑法制敵，今次突然增程跑一哩未嘗不可，埋門再試一課大閘兼強配潘頓，有運排2檔起步，當然捧得過。

第8場三班1000米的「人和家興」，近3戰對住黎廐質高勇馬「四季醒」，尚可錄得1冠2亞佳績，是次兩雄再遇，「人和家興」由讓1磅變為受讓5磅，計數有權反先。

希斯尚有第7場派出8捷谷草專家「赤馬雄風」，此駒試完大閘磨利再跑，本身前速夠快，排4檔易擺前走，季尾經常有利跑法前置馬，值得留意。