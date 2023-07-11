同威哥爭NO.1 方嘉柏：谷草王得我一個！

方嘉柏在週三（7月12日）晚的跑馬地煞科戰將派出7駒上陣，力爭超越今季暫時領先他一場跑馬地頭馬的呂健威（31場），成為季內在跑馬地取得最多頭馬的練馬師，鞏固他作為「谷草王」的地位。

方嘉柏是在跑馬地成績最好的練馬師，至今在跑馬地屢創佳績，包括曾於2010年在該馬場締造一天6捷的輝煌成績。

方嘉柏從練至今在跑馬地累積570場頭馬。他談及這個綽號時打趣說：「『谷草王』只有一個，我當然做得到。」

方嘉柏旗下前仗獲勝的「天分高」明晚將出戰1000米，繼續夥拍何澤堯上陣，負125磅自第6檔起步。

「馬兒近期表現穩定，前仗獲勝後上仗也跑獲亞軍，今戰必定有力爭雄。」方嘉柏說。

方嘉柏於明晚尾場會派遣「喜旺駒」角逐首飾二班1650米，同樣由何澤堯主轡。何澤堯明晚也會夥拍「駿爵士」及「赤子雄心」上陣，冀能替方嘉柏再添頭馬。

方嘉柏表示：「牠（『喜旺駒』）上季曾在跑馬地試閘，表現不俗，今仗將首次在跑馬地上陣。我們等了一段時間才讓牠競逐跑馬地賽事。我會盡力令馬兒贏得特別獎金。」

這匹「重要證人」的兒子如能在年屆5歲前，以80分或以上評分勝出第二班賽事，將有資格獲得100萬港元自購新馬特別獎金。