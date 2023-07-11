【波馬同樂】天池怪俠跑番谷1800有計

來到今季最後一次谷草賽事，揀了第7場三班1800來跟各位分享，預期幾匹季內仍未出頭的馬，會把握機會向幕後交代。

「天池怪俠」今季跑了12次仍未贏馬，但細心翻查往績不難發現，當中3次上名正正就在谷草1800。上場突然轉跑泥地兼初配潘頓，僅跑第7不足為據，抖足操夠出戰今場首本路程，鞍上人正是213總場次入Q的蔡明紹，信心之選。

「天寅合一」今仗之前跑過11次，2Q2P已是最佳戰績，告東尼為求令這匹6歲馬出頭，可謂用盡千方百計，前後用過6位騎師。對上3場增稿跑1800，就先後交由何澤堯、艾道拿和潘頓執韁，其中兩次排11檔先後跑第2和4，有走勢下今次再交由7磅仔鍾易禮出策，全場最輕，嚇你一驚！

鐵角最後一隻是「歡欣福星」，今年4月由呂健威馬房轉倉方嘉柏後初出即跑第4，以為會有好轉，但結果兩次第4已屬最佳成績。今次增程200回配何澤堯，決定信多牠一次......咁多。

四重彩我會用1、11做複膽，配腳除「歡欣福星」外，還有上場賽後跑法遭問話、潘頓肯繼續騎的「連連歡呼」；上場10 10 10 3的走勢十分搶眼、當旺練馬師呂健威麾下的「博望坡」；以及由四重彩入圍率超過5成的布文執韁、上場打開在港勝利之門的「競駿光輝」。祝大家好運！