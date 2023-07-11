【進階選項】博望坡開齋在望

剛戰黃昏賽潘頓破紀錄本應是新聞焦點，但當天呂健威贏4匹大熱門亦搶盡風頭，且在六寶獎包辦4場席位，令派彩大幅蝕水，賽後聽得最多的是，單買呂廐4串1獨贏好過。正當季尾賽事不少馬房收爐之際，呂廐未有機會衝冠下仍全力進取，確是馬迷之福。

上次尾場馬房以「銀亮光速」守尾門，今次賽事第7場同貨源的「博望坡」亦屆出頭時。前馬主Orbis Bloodstock亦是以香港為基地的代理，之前旗下馬在澳洲交由賀嘉時父子訓練，但後來全數蟬過別枝去到華禮納馬房，「博望坡」亦唔例外，這匹「雷霆夜」子嗣在英國兩歲拍賣會售出後再運到澳洲受訓，實際是英國產澳洲自購馬。3場頭馬全為巴拉烈、哥士福及肯辛頓窄場，曾在2400米一級賽大都會錦標敗陣。最短贏一哩，最長贏2080米，故大前仗在港初出1200米入Q有點兒跌眼鏡，上仗一哩第3名其實路程都稍嫌短，終點前才愈衝愈勁。賽前試埋大閘備戰工夫做到足，今次增程跑1800米排到內檔，又可以沿途一步不蝕，霍宏聲雖然支持度唔算多，但搏殺準繩度高且坐騎多有分頭，跟紅頂白，馬房亦信得過。

第8場「爵登」於澳洲時同樣由華禮納訓練，上手馬主更是古摩亞，周歲價100萬澳元皆因半兄弟「艾馬頓村」是二級賽冠軍。「爵登」澳洲唯一頭馬於肯德百里馬場留前鬥後贏1200米，3月時在谷草綵排試閘沿途快跟第2，窄場性能問題不大。

「爵登」近兩場田草1200米第3，而在牠之前過終點的4匹對手全是質素甚佳之馬，換轉今組明顯減弱，雖然1000米可能稍短兼馬房近期表現平淡，但「登」系連同馬主團體的「綠登」仍未交代，照計不會手軟。