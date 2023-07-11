【孖T孖住上】生生福運又會中段發力？

長風餐單：生生福運中段發力煞食

來到今季最後一次谷草賽事，採用B欄C彎作賽，根據季尾情況，始終以前置型馬匹較佔上風。

第1口孖T頭關第2場，由五班馬跑2200米大長途，由於係最低班次關係，因此參賽馬匹當然有缺點，若然能夠採用中段發力走甩的戰略，往往可以佔到上風，對手難以追趕。

就以近兩次五班同程頭馬「赤子雄心」及「生生福運」為例，均係採用中段發力戰略勝出，今次兩駒均有出場，而有此能耐的「生生福運」當然不能放過。此駒早前曾跌至18分，亦即是淘汰區域，上仗以輕鬆姿態輕取「全才」，得以加8分至26分安全水位，本來此類分子理應提早抖暑，否則輸回一仗減一兩分，隨時被淘汰。但此駒明顯甚為進取，見有合適路程即報戰，而且更繼續用上仗贏馬拍檔蔡明紹，今次無論係中段發力，又或者直路追趕，都具有爭勝本錢。

贏科超影瞄準強項交代

梓忠餐單：贏科超影未盡頹

跑馬地賽事最後一戰，推介第2口孖T，頭關「武千帥」乃全晚最佳馬膽，這匹3歲馬6月中初出角逐四班谷草1000米由頭放到尾取勝，雖然贏得驚險，但實際上亞軍「胡椒軍曹」從未看似能勝，而且已拋離第3名「誠心所願」兩個多馬位，再加上「胡椒軍曹」最近成功補中，故此可印證「武千帥」實力超級，續排3檔有力連捷。「皇帝英明」布文兩次策騎都上名，照計1000米都夠速度搶前，搶得出也有力一爭。

尾關先揀路程專家「贏科超影」，高伯新離別在即，差不多兩個月未有頭馬交出，當然希望回饋一直支持的馬主，在港最後兩戰鬥志如虹。「贏科超影」一直由高伯新訓練，在港服役7季取得6W，當中有5W在今戰的谷草一哩獲得，現評44分是歷來最低，上仗後追跑第4復現走勢，9歲馬今仗隨時是最後一擊，難得回勇可以一博。