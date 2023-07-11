【張基焦點】呢匹姚廐馬恃輕出擊

姚本輝今季仍可交出好成績，今日正是其66歲牛一，相信練者定必全力出擊為自己炮製賀壽馬，「得意佳作」在四班不會太吃虧，今仗負輕磅有利可出頭。另外，「存喜心」在五班有一爭之力，上仗仄準後可望打開勝利之門。「前風」擅長谷草1200米，今次更得潘頓之助，絕對不能輕視。「博望坡」增程更合腳法，呂廐最近戰意如虹，當然值得重視。

第6場四班1200米，「得意佳作」今次本身體重1048磅不高，只負114磅始終有優勢，此匹4歲馬在港4次上名均在此程取得，今回難得對手平平，而此駒早前戴半掩防沙眼罩試泥閘，沿途順放走得非常開心，有頭有尾一放到底，顯得有火有力，今次更有2檔之助，四班孭輕磅出擊機會高。

第1場五班1000米，「存喜心」質素不高，屬典型的低班短途馬，最近減夠分落到五班，剛戰跑同程抽外檔，縮後末段追上走勢理想，復課後在從化試兩課大閘，狀態無問題，今仗抽2檔配田泰安，要留神。

第3場四班1200米，「前風」早期已經跑此程具威力，只是演出有時比較反覆，今次改用潘頓執韁，反而少死磅更有優勢，跑法向來跟得鬥得，有2檔可以全面發揮，合理熱門。

第7場三班1800米，「博望坡」兩戰谷草均入圍，場地性能出色，來港前曾在澳洲贏2080米，跑中長途更有根據，今次增程一定無問題，抽1檔且同場有快馬，形勢有利坐位望贏。