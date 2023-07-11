【三重彩地帶】有「天分」就無謂嘥料

第4場四班1000米，「天分高」近兩場均與「輗多福」串Q，彼此各贏一仗，「輗多福」上到三班亦入Q，以此伸算，「天分高」留在四班起碼值中上級數，今晚柏廐多駒均具爭勝分量而非一面倒擂台躉，正合幕後胃口，三甲一席有信心，可作複膽。

「武千帥」一出即勝而對手水準不弱，賀廐這類急進的質新分子甚少一招子，值得再追。「皇帝英明」上場加眼罩前速一支箭，惟拉士幾步慢車只得季軍，今次索性捨強項1200轉跑最短途1000米，希望一口氣放返。「謙謙君子」一再展示不俗能力，但9檔始終打點折扣，何良搶分已豁盡一擊，戰意搭夠。「奇寶」上周四受制劣檔只僅敗，今次又抽外檔運氣欠奉，但蔡廐馬匆出多數喼到甚或再進。

中華叻叻勇往直前

第5場四班1650米，徐廐雖已達標無望，惟近期有過表現的多數可以保持，「胡椒軍曹」、「爸巴閉」等有贏有位，今場「中華叻叻」也屬同類分子，近兩場得冠季各一，復課仍有大閘準備，顯然未有退意，楊明綸近期表現亦醒神，練騎鬥志俱佳，可投信任一票。

「金德義」是少數苗廐季內水準穩定分子，上場初跑同程亦入Q，對場地頗為適應，今次排1檔威力有增無減。「芙蓉莊」歷來6W均跑四班，落班即用番季內贏馬拍檔布文，又有搏殺意圖。「興高采烈」今季3W後其實只比季初高6分，部署得宜，上場兩三個箭步過晒，姿態甚佳，伍廐馬總是勇往直前。「贏科超影」9歲馬無疑已走下坡，惟季內仍不時交出追勁跑近，爭三三四四仍夠分量。■海東