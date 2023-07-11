【J臣研究所】葉楚航出擊二話不說

不經不覺又嚟到谷草煞科戰，感謝一眾讀者長期支持。數今晚最有戰意馬房，必屬兩個力爭護級倉口何良及葉楚航。

先揀第3場葉廐「二話不說」，老實講筆者今季都喺呢隻馬身上贏過幾次錢，特別記得總場次523嗰場，排咗個12檔，筆者本來以為佢一定早段騎兩步切入放頭，點知騎者竟捉到尾，車前倒後最後趕上僅輸馬頸位跑第3，同場多駒及後紛紛補中，只有佢今季竟然1W都冇，但奇怪在明明馬匹有不俗狀態，近兩戰突然轉戰未贏過嘅1400米，輸都係意料之內。今場匆匆再跑，在20日內跑第3戰，部署上出晒問題，正好反映馬房今季成績差嘅原因，不過今場勝在戰意搭夠，又有見習生減7磅優勢，如果肯搶放，冇馬鬥燒啦！

「紅衣火旺」跑四班1200米好惡，難得馬弗必用晒佢。「迎樂」進步中，但3歲仔可能下季先盡用。「前風」用王牌兼搵到潘頓執韁，叫盡力而為。「飛騰騅」排3檔起步，表現會同上次唔同。

第4場「龍騰飛翔」都有機會幫航哥追數，呢隻馬以田草1000米及泥地1200米最好，陣上不時交出一段好強嘅衝刺，計馬喺四班只兩次不入前4名，而且季初跑三班同程都幾乎上名，排2檔博得過。

「武千帥」上場贏馬水準只屬一般。「皇帝英明」如非連場排外檔，純計狀態全場最弗係佢。「勁無敵」身形腳法都係一哩左右嘅馬，但檔靚要拖。「天分高」谷草1000米識贏，抖夠再搏，似乎想再贏。