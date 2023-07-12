【分秒在握】鍾易禮又有料到

現時的見習生鍾易禮及黃智弘，騎技上都有頗大進步空間，希望在悠長的暑期，兩位小將會花點心機與時間，多看看潘頓及布文等好手的發揮，以作自我提升。「又龍串鳳」夾鍾易禮，半冷啱博。

一如筆者向來的說法，如果騎技上瓣瓣皆精，就不會有減10磅、減7磅的優惠，因此對於見習生，大部分人都保持較包容的態度，但香港馬圈出名競爭激烈，當減磅愈來愈少，若然騎技上裹足不前，則支持度亦會隨即減少，如是者就會跌入惡性循環，不易翻身。何澤堯、蔡明紹等成功華將，背後付出了非常多的努力，要如何選擇，只有當事人最清楚。

鍾易禮有幸拜告仔為師，除了成績循序漸進之外，騎技上亦有進步，其中夥拍「又龍串鳳」，就不止一次發揮出應有水準。要講人馬最精彩一役，自然係大前仗出爭谷中一哩，當時馬匹排12檔，而對手亦不弱，但「又龍串鳳」搶前之後未有放得太急，沿途跟守2、3位，入到直路更率先發力走甩，強如「喜蓮勇感」亦要俯首稱臣。今次同場快馬不算多，「又龍串鳳」大可採用最擅長的跟前跑法，只要直路及早望空，就有機會再衝擊勝門。

■長風

第9場 11又龍串鳳 5包裝大獎

6觔斗雲 10總理