戴圖理停賽 連場大賽坐騎益下家

由於戴圖理要停到22號愛爾蘭橡樹賽期至可以復出，呢兩個星期嘅大賽坐騎，唯有紛紛易配。

最先公布嘅一匹，就係今年英國橡樹賽冠軍Soul Sister，高仕登父子响最後階段，畀多15,000歐羅額外報名費，幫佢報名出戰星期五响隆尚馬場舉行嘅巴黎大賽，因為考慮到進軍光榮古活嘅蘭秀錦標，若然報跑愛爾蘭打吡，賽期太過接近，馬匹體力恐會有影響，因此決定提早出擊，並將改由宋文赫(Kieran Shoemark)出戰。

至於戴圖理最想出席嘅七月盃，亦都有定案，今屆佢原本夥拍老友馬主陳國泰名下「湖畔鄉鎮」，希望可以贏過唯一本土未贏過嘅G1，如今就難以圓夢，如今練馬師白祈達透露，落實會由布宜學接棒出擊。

仲有呢個賽期另一項大賽福爾曼斯錦標(Falmouth Stakes)，陳國泰另一匹以合夥名義擁有嘅「豐碩之行」，就會一併交由布宜學出戰，而呢匹馬去年就由韓比爾响呢項賽事，爆冷贏咗「旋進軌跡」捧盃，原本今年都係撐戴圖理榮休，已經交由佢主理，無奈停賽關係，只有由冠軍級人馬接手進行衞冕。