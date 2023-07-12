以香港賽馬會全球滙合彩池名義贊助嘅南非冠軍盃賽馬日，將會响7月30日舉行，全日共編有10場賽事，日前就公布咗最後入選馬匹名單。

10場賽事戲碼強勁，全數為錦標場合，當中包括重頭戲冠軍盃冠4項一級賽、3項二級賽、1項三級賽，2項表列賽，而作為暑期轉播賽戲碼之一，屆時就有從南非基維爾馬場轉播其中9場賽事來港受注，而响今屆賽事，較特別將會出現以韋達命名之一級賽出現。

為表揚韋達在香港賽馬史上之卓越成就，過往由2歲雌馬角逐之1600米G1泰威利錦標(Thekwini Stakes)，今屆起將會改名為韋達錦標(Douglas Whyte Stakes)，而呢一屆賽事就相當熱鬧，最後階段仲有26匹馬女新星响名單之內。

至於全日重頭戲嘅1800米G1冠軍盃，最後階段亦有14駒在陣，隨着上屆盟主「黑艇」年頭宣布退役轉做種馬，今屆焦點，當然落响剛於德班七月讓賽飲恨得亞嘅「再度遇見」(See It Again)，而老將史卓棟亦已事先張揚，期望响佢掛靴一戰，可憑此駒再添大賽榮耀。