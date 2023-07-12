日本純種馬精品拍賣會 香港馬主高價入貨

鄭家星以香港買家身分，於今屆日本純種馬精品拍賣會高價入貨。

一連兩日响日本舉行嘅日本純種馬精品拍賣會Select Sale，都係當地馬圈嘅名牌入貨場合，首日(星期一)就係周歲馬拍賣，而昨日就係未足歲嘅幼馬拍賣。

當然近年都好少香港馬主會响日本呢啲重要拍賣會入貨，因為好多財好勢大嘅本土大馬主或者競馬集團，都會高價大手掃貨，加上日本馬响香港嘅表現，咁多年都未成氣候，所以好多馬主都放棄呢個市場。

响今次嘅拍賣之中，隨着疫情放寬，就出現咗唔少海外馬主參與，當中包括咗中國馬場大亨張月勝，但講到吸睛地方，就係有香港人响呢個拍賣會出手入貨，佢就係已退役「老撾之光」馬主鄭家星，亦即係馬王「威爾頓」馬主鄭強輝嘅公子，去年佢就投身馬販行列，並且响香港賽馬會嘅販馬代理中，以All Winners Thoroughbred Ltd登記。

响今個周歲拍賣會，佢就率先以2.1億日圓(逾1177萬港元)購入購入Lot.321「澤芳」（Drefong）栗色雌馬，對於呢匹分屬同母半姊馬后「貴婦人」之妹妹，馬主接受當地傳媒訪問時透露，呢匹馬將會留於日本服役，重點會以長線配種用途為主。

另外鄭家星亦以2.1億日圓(逾1120萬港元)購入Lot.393號「龍王」棗雄馬，母系為美國一級賽冠軍Contested，出自「驅魔客」（Ghostzapper），且看呢匹馬，日後會否運返香港服役，成為名氣新馬。