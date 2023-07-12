今晚谷草煞科尾場 應總睇好呢隻

週三跑馬地煞科夜賽，尾場二谷1650米，CEO有心水提供。

慣常領放的「電訊巴打」今仗自1檔出閘，令賽事的步速不慢。「觔斗雲」及「包裝大獎」分別抽得3及5檔，將會緊隨領放馬之後競跑。「又龍串鳳」及「平常心」亦抽得好檔位，預期亦會佔取前列位置。

「小霸王」將受惠於偏快步速，上仗谷草短途僅於終點前被「舞林密碼」追過而取得一席亞軍。且看今仗首次增程至1650米的「小霸王」最終表現會是如何，但此駒今季始終表現出色，今次仍有機會跑入一席位置。

「觔斗雲」今季3度在同場同程賽事中報捷，上仗在谷1800米賽事中沿途領放，末段雖被「百勝名駒」及「勇猛神駒」超越，但仍能保持走勢。預期騎師艾道拿於內檔出閘後能在領放馬之後有暢順的走位，屬我今次的贏位之選。

「包裝大獎」上仗於6月25日在途程1800米的三級賽精英碟中沿途領放，至直路始被勝出馬「自勝者強」超越，最後跑獲一席殿軍，表現不俗。「包裝大獎」曾在跑馬地1650米賽事中5度獲勝，若然騎師田泰安在陣上走位暢順，在此亦具三甲機會。

「喜駿駒」上仗於6月14日在一項同場同程賽事中自外檔出閘後沿途居後疊競跑，全程從未能構成威脅，僅得一席落後頭馬已有一段距離的第5名。「喜駿駒」可望能受惠於上仗後曾前往從化馬場受訓，所抽檔位亦屬近仗最佳，加上改由配潘頓主轡，均是今仗的利好因素，亦具位望。