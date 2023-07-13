【賽後報告】駿爵士大問題 包裝大獎第2次流鼻血退役

是場賽後報告撮要：

第1場：布文（「魅力仔」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近700米處時，他容許坐騎在尚未帶離「潮州大兄」下向內移入，導致該駒須勒避「魅力仔」後蹄。在此情況下，小組考慮了布文的良好策騎紀錄後，認為適當的處罰是判布文罰款12萬元，以代替停賽兩個賽馬日。「駿爵士」心律不正常(第2次)及流鼻血。

第2場：「帥男」在閘後巡行時受驚嚇及拋下騎師田泰安，人馬無恙。「帥男」其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。巴度（「齊喜」）覆磅時為117磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3千元。「鑽兩鑽」氣管內有很多血。「喜蓮心星」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第3場：於宣佈出賽時，「紅運大師」及「二話不說」均申報騎師為田泰安。小組確定田泰安已落實策騎「紅運大師」。因此，小組批准「二話不說」改由見習騎師鍾易禮策騎。練馬師葉楚航因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2千元。

第4場：「勁無敵」於賽日晚上被小組按照獸醫意見（血液異常）著令退出。

第5場：「錢多多」於進入跑道時觸碰欄杆，抵達閘廂後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「興高采烈」於躍出時四蹄滯立及失地，必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「蟲草之凰」是否未獲公平出閘，或是於起步時佔得優勢。小組聽取了「蟲草之凰」的騎師希威森及司閘員施百厲的證供後，確認在閘內煩躁不安的該駒於開閘時同時衝前及觸碰閘廂前方，因而出閘笨拙及急促向外斜跑。小組認為「蟲草之凰」已獲十足機會出閘，並且未有因起步時的事件佔得優勢，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第6場：「有運來」於進入亮相圈時踢中欄杆，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「長發」在閘後巡行時掙脫助理員的牽引，拋下騎師潘頓，其後在鞍上無人下跑了一段不短的途程。小組著令「長發」退出此賽。賽後，「長發」被發現右後腿管骨部位有傷口。潘頓其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

第8場：賽後，潘明輝（「三代同心」）報告，坐騎於陣上發出呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「三代同心」，並無發現任何明顯異常之處。

第9場：抵達起步點後，楊明綸表示對「平常心」的動作有疑慮。獸醫檢查「平常心」後認為該駒適宜出賽。賽後，楊明綸再度表示對「平常心」於陣上的動作有疑慮。獸醫於賽後立即檢查「平常心」，並無發現任何明顯異常之處。第6名馬匹「小霸王」的騎師周俊樂承認違反賽事規例第100（2）條，事緣他未有力策坐騎至終點，表現未能令小組滿意。周俊樂因違反此項賽事規例，被罰款2萬5千元。「包裝大獎」流鼻血(第2次，依例強制退役)。