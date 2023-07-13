【競賽小組判詞】陳嘉熙皇者驕傲取位失誤 但冇犯天條

押後研訊 7月9日沙田賽事第8場（814）

小組今天完成了有關陳嘉熙於此賽策騎「皇者驕傲」的方式之研訊。陳嘉熙於7月9日告知小組，「皇者驕傲」由1650米途程縮程角逐1200米賽事，他賽前預期坐騎自外檔出閘後須留居馬群後列，但他並無獲發關於坐騎於直路上的具體位置的指示。他說，坐騎居於馬群後列，他曾考慮於轉直路彎時將坐騎移至「閃電」的外側以跟隨「精妙星」，然而他選擇不這樣做，因為他覺得他或須略為收慢坐騎以繞過「閃電」的後蹄。他續說，他因而於入直路時讓坐騎推進至內疊，其後能夠催策坐騎。他說，坐騎於接近300米處時居於「讓愛高飛」之後時，他專注於讓坐騎跟隨是賽大熱門「龍之心」，但他不願讓坐騎推進至「讓愛高飛」內側及力策坐騎，因為他擔心「讓愛高飛」或會向內移入，坐騎或會過於靠近該駒的後蹄。他進一步表示，坐騎因而持續居於「讓愛高飛」之後競跑，繼而移至該駒的外側，但於250米處至150米處之間受困及未能被力策。他說，坐騎其後於該處望空後隨即以勁勢衝刺。

小組今天進一步聽取了陳嘉熙及「皇者驕傲」的練馬師方嘉柏的證供。小組也聽取了有關此賽投注情況的證供，並未發現誠信問題，而「皇者驕傲」於賽後翌日曾接受獸醫檢查，並無發現任何異常之處。在考慮所有證供後，小組告誡陳嘉熙，他於轉直路彎時讓「皇者驕傲」保持居「閃電」內側的選擇並不合理，然而小組認為，倘若他讓「皇者驕傲」移至「閃電」外側以跟隨「精妙星」，將會對「皇者驕傲」較為有利，令「皇者驕傲」有機會於入直路時望空及毫無阻擋地競跑。

至於他於300米處至150米處之間的騎法，小組告誡陳嘉熙，他在空位出現後情況許可下沒有讓坐騎推進至「讓愛高飛」內側以嘗試跟隨「龍之心」，屬於判斷失誤。考慮到陳嘉熙的出賽經驗及賽事該分段的形勢，小組決定不根據賽事規例向陳嘉熙發出指控。小組告誡陳嘉熙，他在類似情況下應展現較今次為佳的判斷力，以免騎法受到質疑。