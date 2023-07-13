【蹄聲妙影】抖暑去旅行 好易撞熟人

跑埋今期賽事就抖暑，唔知大家買咗機票去旅行未呢？需知暑假檔期機票貴晒，去台灣廉航都要兩千幾，可想而知港人至愛嘅日本，機票一定好「乸利」，既然係咁，今期要認真刨好啲馬，搵番多少旅費為正道。

諗番起，自己對上一次暑假去旅行已經係4年前，仲係去沖繩自駕遊，陽光沙灘刺身日文，的確好回味，而且仲撞見好多圈內朋友，記得早幾年暑假去新加坡聖淘沙島，喺地鐵撞見一位華籍練馬師一家三口，所以抖暑去旅行，難免見到熟人，依句真。

不過，凡事有例外，早輪有位行家忍唔住先走轉台灣抖抖氣，有日喺食晏嗰陣，突然畀人從後拍膊頭，行家見日光日白，即管擰轉頭望一望，殊不知識得嘅，拍人者係某前副練馬師，世界真細小，同時記憶番晒嚟，兩人他鄉遇故知，即刻講番起村口隻狗點解唔見咗，繼而滔滔不絕，提起不少往事。

原來呢位前副練退休後喺從化翻閹過幾年，將自己資深馬房嘅工作經驗傾囊相授，當地員工得以成功接軌，佢依家已經冇做，全家亦經已移民去外國，今次純粹過嚟台灣遊山玩水，同埋稍後會返香港探吓親朋戚友，但被問及會否入馬場聚舊，佢話免得就免，不想再問圈內世事，想徹徹底底退休咁話！

初步提供:

第4場6「年年友福」

第7場1「吉龍」

■東星