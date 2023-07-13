【賽馬以外】萬般皆是命 半點不由人

老實講，當筆者尋晚喺馬場見到「長發」喺閘前拋跌潘頓走甩咗幾個圈，然後又再知道尾場搏失嘅「包裝大獎」拚至流鼻血，仲因為係第2次要被迫退役後，就諗起「萬般皆是命 半點不由人」呢句嘢。近年季尾最精彩係冠軍練馬師之爭，但今季蔡約翰強勢第12度封王，令護級戰更加精彩，尤其何良、鄭俊偉都連續兩季收警告信，今季若然繼續唔達標，以馬會嘅作風一定無情講，練馬生涯就此結束，最終米高哥喺劣勢下憑潘頓策騎嘅「愛馬善」上岸，總算鬆一口氣，但何良最近即使有「怪獸豪俠」、「揚威四方」起孖令佢季內頭馬數字增至16W，卻仍爭兩場四班或以上頭馬，尋晚全力出擊都係1場都贏唔到，究竟周日煞科戰有無奇迹？筆者只能講句「邊個知」。

據筆者所講，對於可唔可以上岸，何良一向都係平常心，佢話自己由97年開倉練馬到依家，練到63歲，算得上無欲無求，亦唔會畀太大壓力自己，但既然有馬主支持，梗係盡力爭取最好成績。以何廐只得31駒，攞到16場頭馬算係交代有餘啦。當然，筆者明白只係爭兩場又唔算太多，如果做得到，無理由唔盡力試吓，所以對上幾個賽日何廐真係空群而出，幾乎有戰鬥能力同埋健康嘅馬都拎出嚟跑，但有時人算不如天算。就以尋晚谷戰煞科為例，筆者相信何良最有信心應該係「包裝全承」，話晒落到四班兼上場唔阻應該會好近，佢亦用咗王牌報名幫「包裝全承」，點知都做第4後備，結果只能禮拜日初跑田草，而另一搶分棋子「長發」就做第一後備，以為有運喺賽前一日補出啦，仲要嗰場潘頓無馬跑，可以搵到呢位冠軍騎師幫手，橫睇掂睇鴻鵠將至，但有時啲嘢唔係你就唔係你，連潘頓都搞唔掂被隻馬拋跌，尋晚固然要退出，依家整親隻馬搞到原本禮拜日做正選又要退埋，呢個時間又浮起某個廣告嘅金句：「莫非連個天都唔鍾意我？」

筆者今日又睇番對上兩季最後一篇專欄嘅內容，竟然都係同何良有關，前季就講佢同鄭俊偉加埋只贏20W，同埋兩個馬房夾埋只得63駒，上季就係講佢同徐雨石煞科日究竟邊個可以成功護級，到咗今日又係何良，都算係幾特別嘅緣分，亦證明筆者每逢季尾都無嘢好寫啦。不過，睇番舊年段【賽馬以外】，何良上季都係爭兩場先達標，然後派「天天得樂」、「縱橫天下」爭分，事隔一年，佢嘅護級籌碼又係呢兩隻，都係用王牌，既然上季兩隻馬都贏唔到，依家大咗一年又加咗分，係咪能夠肩負重任，真係半點不由人……

■山無陵