【現時37W】韋達話煞科日想衝40大關？

2022/2023年度馬季煞科日將於本週日（7月16日）在沙田舉行，練馬師韋達麾下佳駟「九五赤兔」當日將出爭第一班賽事香港馬主協會錦標1600米。韋達寄望這匹新星克服在港服役首季遇上的阻滯後，今仗能繼續交出好表現。

出自父系「歲月洗禮」的雄馬「九五赤兔」在歐洲服役時取得3捷，於去年12月抵港，直至4月才首度上陣，未能趕及代表韋達馬房爭逐寶馬香港打吡大賽2000米。

然而，本季已累積37場頭馬的韋達對馬兒充滿信心，認為牠前途光明。

「牠今季較遲起步，所以體力仍然充沛。如果牠於馬季早期已上陣，我大概不會安排牠於週日出賽。牠出賽次數不多，而且不斷進步，正值賽季及競賽生涯的重要階段，實在沒有理由不讓牠出賽。」韋達說。

「此賽來得正好，而且牠負磅較輕，所以我們讓牠上陣。」

「九五赤兔」上仗以出色姿態在一項第二班賽事中獲勝，今次升班角逐第一班賽事，將繼續由希威森執韁。

「九五赤兔」現時的評分為93分。韋達相信這匹4歲佳駟日後評分定能破百。

韋達表示︰「牠的評分正逐漸上升，未來肯定會達3位數字。牠已適應香港的環境，而最大的問題是我應否安排牠接受閹割手術。我會在今仗後視乎情況再作處理。」

韋達與希威森的組合今季已取得16場頭馬，週日將會繼續合作，冀能憑潛質優厚的「吉龍」在第7場三班1200米中爭取佳績。

「『吉龍』表現甚佳。牠上仗休後復出，賽前備戰較為輕鬆，陣上發揮相當不俗，賽後狀態已大大提升。」韋達說。

「不過，『吉龍』今仗須負134磅且面對多匹強勁對手，其中沈集成的『包裝伯樂』負磅甚輕（119磅），預期牠出閘迅速並會領放，因此『吉龍』今仗將具一定挑戰。」

「但我對馬兒目前的健康及狀態都很滿意。」

本週日的賽事將為今季劃上句號。蔡約翰破紀錄第12次榮登香港冠軍練馬師寶座，潘頓第六度榮膺香港冠軍騎師，而何澤堯則成為今季贏得最多頭馬的本地培育騎師，第四度榮獲「告東尼獎」。

韋達今季成績依然理想，合共派馬上陣525次，已獲得37冠，另有99次入位。這位祖籍南非的練馬師今季之代表作，當數旗下的星級長途賽駒「將王」，此駒今年先在卡塔爾攻下酋長錦標2400米卡塔爾一級賽，再於返港後成功衛冕渣打冠軍暨遮打盃2400米一級賽。

韋達說：「如果連續兩季都能夠贏得40場頭馬，確會是一項美滿成果。今季我麾下賽駒曾一再於欠運下屈居亞軍，但『將王』在海外及香港勝出一級賽後廣受注目，因此我對今季的成績已很滿意。」

「如果一季能夠取得約40場頭馬，成績已算不俗。」