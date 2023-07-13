3位最後一戰 期望勝駒送行

今次煞科日，對於跑完散倉的高伯新，及下季轉做高級騎馬人的黎海榮與黃俊來說，必然是百感交集的一天，相信他們都會力爭頭馬作留念。高廐派3駒上陣，「真感」季內已取2W，機會秤先。黎海榮及黃俊各自獲得兩匹坐騎，一於祝福這3位為香港馬圈付出過汗水的騎練，會有更美好前程！

高伯新派3駒上陣，包括「真感」、「領航神駒」及「精英至尊」，當中第2場「真感」於今季2月評分跌至24分低位時贏馬反彈，於田草1400米交出強橫後勁勝出，隔一仗回配贏馬功臣賀銘年即再添頭馬，鎖定與此位騎師最為合拍。現時只評34分，計數仍有反彈空間，在煞科日續配賀銘年再攻勝途田草1400米，排2檔起步，有條件摘下第3W。

第3場4歲「精英至尊」前仗首次取得上名，年輕馬季尾漸入佳境，體力正盛，今初跑田草1200米排2檔起步，有力一拚。

護級成功的鄭俊偉，也支持最後一日上陣的兩位華將，第10場「好如意」上仗黃俊胯下順放獲亞軍，今回改配華將大師兄黎海榮，排2檔及僅負119磅仍輕，有條件放到。

第6場鄭廐「滿冠熊」賽前曾拍跳兼埋門由黃俊快試，落班排3檔，黃俊必好好把握。

黎海榮除了策騎第10場「好如意」，也夥拍賢廐第5場「合夥年代」上陣。睇番「合夥年代」前季7月初贏馬，上季則在4月贏馬後因傷提早抖暑，既然過去兩季都是最後一戰贏馬，提防今季重施故技，現評42分比對上贏馬低9分，有力反彈。

至於第4場丁廐「幸運勝駒」雖然歷來5W俱在泥地建功，但睇睇鞍上人分別是陳嘉熙、鍾易禮及楊明綸，證明與華將十分合拍，今回改配黃俊上陣，僅負112磅甚輕，機會勿睇低。