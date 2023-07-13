六爺威哥經已冇得追 阿蔡第12次做冠軍！

蔡約翰自從01年來港開倉，首季即奪得冠軍練馬師頭銜，隨即雄據本地馬圈逾廿年，先後11次登上冠軍寶座，嚟到今次2022/23馬季最後一日，蔡約翰以75W領先66W的呂健威及65W的羅富全，計出馬場數，後兩位都無望反先了，蔡約翰正式第12度登頂，再查蔡廐近季沙田煞科戰經常有頭馬交出，今次陣容強勁，相信會再度連場出擊，以勝利報答馬迷支持。

周日蔡廐出12駒赴會，當中5匹機會最大，第3場「水晶酒杯」，剛戰排11檔，早段被頂在3疊，最後敗於「威之星」得第2名，今次由潘頓換上布文戰力未減，補中可期。第6場「安泰」上次後追不及敗於今季最冷頭馬「戰鬥英雄」，今增程跑1400米威力更強。

冠軍騎師潘頓策騎冠軍倉口3駒亦極有睇頭，第10場「精算謀略」上次大勝「駿行星」近3個馬位，今次升上三班阻力不大。第11場「金馳」剛剛放頭埋唔到尾，質素極高馬再配潘頓，用回留前鬥後跑法，可爭奪季內第4W。

尚有第8場「自勝者強」，上賽精英碟G3遇極慢步速下沿途跟第3位，最後爆22秒5衝贏，跑法機動常賺形勢是其最大優點，今次排6檔易發揮。既然蔡約翰派出咁多好馬，睇來可做「練馬師王」益馬迷了。