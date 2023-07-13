武力值過百 馬場呂布周日再取沙田！

講到近期最旺，呂健威敢認第2，真係冇人敢認第1，威哥除了連勝6日，前次沙田更四喜臨門，打破自己單季最多頭馬紀錄，到剛周三谷草煞科再次神勇起孖，趕過羅富全進佔練馬師榜次位，勢如破竹！周日沙田煞科戰，威哥又大舉興兵，以其牌面分分鐘想贏多4W，去到70場先收咧，各位要吼實呂廐馬了！

呂廐今期9駒之中，有過半數屬餐士馬，先講第2場五班1400米的「馬上旺」，4歲馬之前11仗均未入過三甲，但到上次排到1檔，擺前走順利擊敗「旅遊達人」爆出15倍W，難得勝後只加5分仍留在五班，趁弗可以執多W。

第5場四班1400米的「傳奇大師」，剛戰走勢有驚喜，沿途在馬林中留後，直路在窄位穿插而上，跑得第5名，今次換上蔡明紹操刀，順其自然騎法或令此匹後上馬更肯追，同樣要重視。

第9場三班1600米的「陽明天空」，前仗正是在同程取下第2捷，再出增程跑1800米，鬥到最後階段輸一個馬位得第3，練完氣後縮程，部署有心思，今季9戰8度收獎金的忠心當銳馬，料可交到成績。第10場三班1400米的「金發銀發」，季尾體力甚強，3月至今已取下2W，剛谷草1000米嫌短都撲上第4名，匆出返贏馬路程可起作用。

第11場二班1200米，威哥的「包裝必勝」及「心之行」雙龍出海，前駒有班底，後駒則是連續6仗上名，夾攻下可予同場擂台躉「金馳」一定威脅。

尚有第8場一班1600米的「包裝智威」，今次由谷草返大場角逐香港馬主協會錦標，同程曾與「浪漫勇士」及「加州星球」攜手入三甲，威哥煞科日隨時威到捧埋盃！