一連3日喺英國新市場馬場舉行嘅7月盃賽期，昨日正式展開，當然亦有唔少明星馬列陣，首日賽事焦點，當然係出戰2400米G2太子妃錦標嘅「雅大爺」(Adayar)，結果再一次受挫，敗於沙爾韋德(已故咸頓酋長名下牧場)旗下「易勝利」(Israr)，於4個半馬位之後跑第2名。

「雅大爺」自從喺英國皇家雅士谷敗走威爾斯親王錦標，6駒只係跑入一席無關痛癢嘅季軍後，呢匹前年嘅英國打吡盟主，當然希望盡快挽回聲譽，因為自健康復原，未能再證明佢喺一級賽嘅應有能力，而馬主高多芬今季缺乏新星湧現，導致新舊馬匹青黃不接，喺歐洲各項大賽風頭不在。

相反朱德望就真係新星一匹接一匹，昨日於另一場表列賽施素爾爵士錦標，今季首度復出嘅「秘方妙丹」(Nostrum)，雖然初跑一哩卻於莫雅胯下以談笑用兵姿態贏馬，賽後司徒德爵士透露，此駒下一目標將會進軍下月光榮古活嘅1600米G1薩塞克斯錦標。其實「秘方妙丹」去年角逐2歲G1杜何斯特錦標，敗於同主馬應屆二千堅尼冠軍「新王朝」，跨季其餘3仗都無輸過，只係下仗莫雅肯定要為古摩亞效力，相信要另覓高手助陣。