周日兩位華將掛靴 送上祝福呀~

3位華將黎海榮、黃皓楠及黃俊下季未有申請牌照，換言之周日煞科戰將是他們最後一次上陣，可謂百感交集。3位本地騎師之中黃皓楠今戰未有坐騎，而黎海榮與黃俊告別戰定必全力以赴，冀望能夠為自己騎師生涯終結篇劃上完美句號。

3位本地騎師黎海榮、黃皓楠及黃俊，近年都多次遇上墮馬意外，經歷過嚴重受傷，他們在傷愈復出後支持愈來愈少，現實環境使然，惟有放棄騎師生涯，改向幕後發展。周日未獲坐騎的黃皓楠，已結束在港從騎9年生涯，合共累積89場頭馬，掛靴後下季將轉任賽馬人才培訓中心的高級教練，同時亦會持續進修，攻讀健康教育（榮譽）學士學位課程。

至於大師兄黎海榮，下季將會轉任希斯馬房高級策騎員，而剛周三谷草夜賽亦得到葉楚航提供實力馬「旅遊高球」，獲得不少支持票，臨場被捧成大熱門，可惜力拚下只得梗頸四。今期告別戰黎海榮共策2駒上陣，接手剛由黃俊跑入大冷腳之「好如意」，將成為大師兄爭取今季開齋黃金機會。第10場「好如意」剛戰配黃俊採取均速放頭跑法險告得手，可惜臨門被「川河冠駒」以短馬頭位擒下，抖足個多月蓄銳再戰，兼且抽排2檔，黎海榮如能夠把握形勢，以今季首勝作為掛靴頭馬，更加有意義。

將會成為新練馬師廖康銘馬房高級策騎員之黃俊，周日告別戰亦有2匹坐騎，同樣獲得鄭俊偉支持「滿冠熊」，另一匹坐騎則是來自丁廐「幸運勝駒」，兩駒都是泥優於草，黃俊要贏馬告別似乎機會不大。

高伯新3駒最後一擊

除了3位騎師之外，練馬師高伯新周日亦告別香港馬圈，派出「領航神駒」、「真感」及「精英至尊」作最後一擊。高伯新未有申請下季牌照，主要原因是馬房近年成績低迷，養馬量亦有下跌趨勢，故此萌生去意，繼上季霍利時及蘇保羅後再有外籍倉主散倉。